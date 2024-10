Reggina, Logozzo: ‘Leggermente inferiori al Siracusa. Bravo Pergolizzi, ma c’è una nota stonata’

Nato a Gioiosa Jonica, cresciuto nella Bovalinese, ha militato in serie A e B senza mai indossare la maglia della Reggina, ha giocato invece con quella dell’Acireale. Antonio Logozzo oggi settantenne, dice la sua sugli amaranto, intervistato da Gazzetta del Sud: “Sulla carta la sfida con l’Acireale vede l’undici di Pergolizzi nettamente favorito, attenzione però ai granata che proveranno a fare bella figura al cospetto della corazzata amaranto. Contro il Ragusa si è vinto per un episodio eppure il match sembrava ampiamente alla portata della Reggina. Non ci sono incontri dall’esito scontato”.

Promozione unico obiettivo

“L’obiettivo è la promozione in Lega Pro perchè una città come Reggio non può rimanere tra i dilettanti. Il fallimento ha devastato anche me che sono calabrese”.

Il giudizio su Pergolizzi

“Pergolizzi è bravo ed è stato preso per riportare la società tra i professionisti. L’unica nota stonata è il mancato utilizzo di Laaribi, centrocampista a mio avviso di categoria superiore. Spero gli dia più spazio e lo utilizzi già contro l’Acireale“.

Le favorite

“La Reggina è più forte della Scafatese che attualmente si trova in testa e anche il Siracusa ha più qualità. Ritengo però che gli amaranto siano leggermente inferiori alla corazzata aretusea. Il vero banco di prova sarà nello scontro diretto al De Simone, fondamentale non perdere”.