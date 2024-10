Reggina, luglio è vicino. Due le soluzioni per il ritiro

Giugno mese di preparazione alla stagione successiva ma anche di scadenze. Tra due giorni le società si dovranno far trovare pronte e documentazione in mano presentare tutto ciò che serve per l’iscrizione al prossimo campionato.

Sotto questo aspetto nessun problema per la Reggina che, invece, ha un’altra grana da risolvere ed è quella riguardante la preparazione. “Preferiamo farlo in sede”, diceva così il Ds Taibi qualche settimana addietro. C’è da capire se per sede si intendeva il centro sportivo S. Agata oppure l’idea di approdare in provincia, tenuto conto che qualche sopralluogo comunque è stato fatto.

La data indicativa sarebbe quella del 12 di luglio, ci riferiscono che in sede le riunioni sono ripetute e che si stia cercando la migliore soluzione. Nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe avvenire l’incontro con il presidente dell’ASD Magna Grecia Antonio Girella che da poco è il nuovo gestore del S. Agata.

Solo dopo si potrà capire meglio quello che accadrà. Ma se è vero che per la nuova stagione il tempo per ragionarci, limare eventuali distanze e trovare collocazione per prima squadra e settore giovanile c’è, è altrettanto vero che per quello che riguarda il ritiro pre campionato i tempi sono strettissimi e le soluzioni vanno trovate nell’immediato.