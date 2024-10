Reggina: nuove maglie, il dettaglio. La frase celebre del presidente Luca Gallo

Finalmente il giorno della presentazione delle nuove maglie. Un bel video, emozionale ma anche divertente, curato in ogni minimo dettaglio e che attraverso un vero e proprio spot, ha visto alcuni dei giocatori della Reggina come protagonisti. I centralinisti Menez e Denis, poi il capitano De Rose e gli altri. C’è un particolare che ai più attenti non sarà sfuggito e lo si trova collocato nel bordo del colletto parte posteriore che richiama la celebre frase del lungo discorso fatto dal presidente Luca Gallo ai calciatori prima della sfida, poi vinta, in casa contro il Catanzaro: “La differenza tra un uomo e un eroe“.