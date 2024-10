L’ex Riccardo Malara: ‘Che emozione. Se dovessi segnare…’

La Reggina nel cuore e quel centro sportivo S. Agata che lui conosce benissimo. Riccardo Malara è l’ex di questo match tra la LFA Reggio e la Vibonese. Ci riferiscono che mister Buscè stravede per l’esterno mancino che spesso ha trovato spazio in questa stagione in cui gioca da Under. Ai canali ufficiali del club ha rilasciato queste dichiarazioni: “E’ una partita molto particolare perchè ritrovo il mio stadio e quello che è stato sempre il mio sogno. Sarà una grande emozione, nei novanta minuti però mi concentrerò sulla partita e mi farò trovare pronto sia se il mister mi schiererà da titolare o eventualmente a partita in corso. Stiamo facendo qualcosa di eccezionale, non ci siamo posti obiettivi ma pensiamo partita dopo partita senza guardare la classifica, puntiamo sempre alla prestazione, poi quello che verrà… Se dovessi segnare sarà certamente una grandissima emozione“.