Reggina: via Marchi, Garufo ed altri due Over

In arrivo Cionek e Vasic

Paolo Marchi al Ravenna, si attende solo che la comunicazione diventi ufficiale. Il difensore ha trovato l’accordo dopo il no al Catania ed è pronto per questa sua nuova avventura. Vi abbiamo raccontato della possibilità che Garufo lasci la Reggina per approdare al Catanzaro. Il giocatore avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

Saranno altri due gli Over a salutare gli amaranto. Con l’arrivo ormai prossimo del difensore Cionek, si è scelto Bertoncini come il giocatore da sacrificare, mentre rimarrà in riva allo stretto Gasparetto.

Da Perugia insistono per avere il greco Sounas. La Reggina lo ha messo sul mercato, toccherà al centrocampista l’ultima decisione.