Reggina, Maritato: “Non pensavamo ad un simile esordio”

Il capitano della Reggina, vicino al gol nella ripresa, commenta la sconfitta di Trapani: “Peccato per l’occasione del secondo tempo, poteva essere l’episodio giusto per riaprire la partita. Pensavamo ad un altro esordio in campionato, una sconfitta del genere fa male. Abbiamo subito il contraccolpo dei primi due gol subiti, nella ripresa era difficile riaprirla. Serve tutt’altra attenzione altrimenti rischiamo di fare figure come quella di stasera. I primi due gol sono arrivati per errori nostri, è un peccato perchè avevamo preparato un’altra partita. Adesso si rigioca subito, guardiamo alla gara con il Bisceglie con la voglia di reagire”.