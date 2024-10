Reggina, Martiniello: ‘Che emozione il primo gol. Non ho capito i fischi’

Le qualità da goleador le aveva messe in evidenza lo scorso anno con la maglia della Cavese in serie D, spunti parecchio interessanti li avevamo visti anche in quel tratto di gara giocata dalla Reggina a Rieti. Martiniello ha trovato il primo gol in amaranto contro la sua ex squadra, una grande gioia e lo stupore per i fischi ricevuti:

“Mi sono emozionato tanto quando ho fatto gol, soprattutto quando i miei compagni sono venuti ad abbracciarmi. Quando sono entrato in campo ho preso tanti fischi ma non so perchè avendo fatto 20 gol lo scorso anno con quella maglia, ma non mi aspettavo questo dalla curva. non li ho proprio capiti i fischi, ma comunque ho deciso di non esultare lo stesso.

Dedico questo gol a mio padre che non c’è più, lui mi ha introdotto nel mondo del calcio. La Casertana è una squadra con giocatori di grande esperienza. Con Zito sono stato insieme a Salerno, grande calciatore, ma noi puntiamo ai play off, faremo la nostra partita”.

