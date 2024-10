Reggina, il DG Iiriti si potrebbe fare da parte. Ma perchè?

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e proprio nel momento in cui alla squadra si chiedono gli ultimi sforzi per l’accesso alla griglia play off. Questa mattina abbiamo lanciato ipotesi su possibili confronti accesi tra il presidente Gallo ed il DG Iiriti, con conseguenze che avrebbero potuto portare a riflessioni importanti da parte del dirigente amaranto riguardo il suo futuro. Voci insistenti che circolano da giorni ed allo stesso tempo abbiamo chiesto un intervento tempestivo alle parti interessate, qualora si trattasse solo di semplici chiacchiere.

Ma sulle pagine dell’autorevole quotidiano Gazzetta del Sud, si è andati quasi sul sicuro, parlando di dimissioni prossime da parte del DG Iiriti, addirittura da formalizzare nei prossimi giorni quindi ancor prima della gara interna contro la Casertana. Dietro quanto potrebbe accadere non ci sono notizie certe, le motivazioni potrebbero essere dettate da situazioni personali, da vedute differenti tra lo stesso Iiriti ed il presidente Gallo, per altro. Ma se tutto dovesse essere confermato, perchè proprio adesso, perchè non aspettare la conclusione della stagione?

Il massimo dirigente si è contraddistinto in questi tre mesi per praticità e schiettezza. Se davvero Vincenzo Iiriti dovesse dimettersi, ci aspettiamo vengano esposte realmente le motivazioni.