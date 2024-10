Reggina: Sta succedendo qualcosa tra Gallo e Iiriti o sono solo chiacchiere da bar?

Torna Cevoli e la Reggina ritrova la vittoria. Tre punti pesanti che non solo restituiscono serenità e sorrisi all’interno della squadra, ma consentono anche di rientrare pienamente in corsa per la qualificazione ai play off. Decisivo sarà il prossimo scontro diretto che gli amaranto giocheranno sabato pomeriggio al Granillo contro la Casertana, tre punti darebbero quasi la garanzia di accesso. Ma da qualche giorno, esattamente dallo scorso giovedi, sono sempre più insistenti le voci in città di confronti avvenuti tra il presidente Gallo ed il DG Iiriti che avrebbero portato quest’ultimo a profonde riflessioni sulla sua posizione all’interno del club. Voci che neppure il successo ottenuto a Cava ha in qualche modo placato, ma dalle parti interessate, al momento, nessuna dichiarazione.

Ci si chiede se in realtà stia succedendo qualcosa o si tratta semplicemente di chiacchiere amplificate. Qualora l’ipotesi fosse la seconda, sarebbe bene che il massimo dirigente Gallo ed il DG Iiriti ne facessero subito chiarezza, visto che il vociferare si sta allargando in città a macchia d’olio. Non è escluso che in questi giorni se ne possa sapere qualcosa in più.

