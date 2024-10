Reggina: marzo mese intenso e decisivo con i match contro Empoli e Monza

La Reggina inizia oggi il ciclo terribile di partite in questo mese di marzo. Dopo un febbraio ricchissimo di soddisfazioni, la squadra di mister Baroni spera di poter fare altrettanto e guadagnare in anticipo quella salvezza, ritenuto per il momento obiettivo principale. Non sarà semplice in virtù di un calendario fitto e pieno di insidie a partire appunto dalla sfida di questa sera al Granillo contro l’Empoli.

Leggi anche

Il dettaglio delle gare del mese di marzo

Reggina – Empoli (martedi 2 marzo ore 19,00)

Pisa – Reggina (sabato 6 marzo ore 14,00)

Reggina – Monza (sabato 13 marzo ore 14,00)

Brescia – Reggina (martedi 16 marzo ore 19,00)

Reggina – Chievo (domenica 21 marzo ore 15,00)