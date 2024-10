Reggina, con il Matera esame importante. Maurizi: “Squadra sta conquistando il pubblico”

“Stiamo diventando la squadra di tutti, il gruppo lavora nel migliore dei modi. Tifosi, stampa, società, tutti stiamo remando nella stessa direzione”. La Reggina, dopo i primi risultati positivi, prova a volare sulle ali dell’entusiasmo. Certamente buono l’inizio di stagione degli amaranto, domani al Granillo attesi dal primo vero banco di prova contro il Matera. La formazione allenata da Auteri è tra le principali candidate a frequentare le zone alte della classifica, Maurizi in conferenza stampa ha invitato i suoi alla massima attenzione, ed avere il dovuto rispetto dei prossimi avversari.

“Nella nostra testa c’è sempre un calcio di comando, se non ci riusciamo è perchè l’avversario non ci permette di farlo. E’ chi ci sta di fronte che determina il nostro atteggiamento”, ha chiarito il tecnico amaranto, ammettendo di avere diversi dubbi di formazione. Se la conferma del 4-3-1-2 appare scontata, da capire gli interpreti. Si va verso la conferma di Porcino terzino sinistro, con Laezza sul versante opposto. In mezzo al campo Fortunato dovrebbe avere la meglio su Marino, mentre la vera incertezza è sulla trequarti. Tulissi non è al meglio, la convocazione non è sinonimo di impiego dal primo minuto. Bezziccheri pronto a fare le veci dell’ex Modena, mentre in attacco (considerata la pesante assenza di Bianchimano) la coppia offensiva salvo sorprese sarà formata da Sparacello e Sciamanna.

La lista dei ventitre convocati: Amato, Auriletto, Bezziccheri, Cucchietti, De Francesco, Di Filippo, Fortunato, Garufi, Gatti, Laezza, Licastro, Maesano, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Porcino, Sciamanna, Silenzi, Solerio, Sparacello, Tazza, Tulissi, Turrin.



PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-1-2) – Cucchietti; Laezza, Gatti, Di Filippo, Porcino; Fortunato, Mezavilla, De Francesco; Tulissi (Bezziccheri); Sparacello, Sciamanna.