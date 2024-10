Reggina, Maurizi ha deciso. Nell’undici titolare sorprese ed esclusioni

Finalmente il campionato. Torna la serie C dopo la lunga pausa e per la Reggina la ripresa è davanti al pubblico di casa.

Al Granillo il confronto è con la diretta concorrente Paganese che nel corso di queste settimane, per bocca dei suoi dirigenti, ha fatto sapere di avere enormi difficoltà economiche nella prosecuzione di questa stagione.

Non ci si lasci, però, ingannare da situazioni che sono state già vissute in passato, come la trasferta di Siracusa contro un Akragas se è possibile messo anche peggio e sappiamo tutti come sia andata a finire quella partita.

C’è un undici da scegliere per la delicatissima sfida e mister Maurizi si riserva le decisioni fino all’ultimo istante. Almeno questo ha fatto credere in conferenza stampa, mentre in noi vi è la convinzione che il tecnico abbia invece le idee molto chiare. Di quegli elementi ritenuti fuori dai programmi tecnici, assai probabile che uno addirittura scenda in campo, parliamo del capitano De Francesco, vista pure la difficoltà nella composizione del centrocampo. Ecco allora il probabile undici:

REGGINA – Cucchietti, Laezza, Gatti, Solerio, Hadžiosmanović, Marino, De Francesco, Fortunato (Giuffrida), Armeno, Sparacello, Bianchimano. All. Maurizi