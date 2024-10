Reggina – Maurizi divide le opinioni. Molto più apprezzato fuori

Volge al termine un’altra intensa stagione per la Reggina. Obiettivo anche per quest’anno raggiunto, in mezzo a tante difficoltà, qualche soddisfazione e le solite infinite polemiche che ormai da tre anni accompagnano questa società.

Sta per concludersi un campionato che inizialmente ha visto il presidente Praticò assumersi responsabilità importanti nel momento in cui, lo scorso giugno, ha deciso di modificare per intero il comparto tecnico, dando il benservito al direttore generale Martino ed al tecnico Zeman, puntando sul DS Basile e l’allenatore Maurizi.

Accolti con grande scetticismo dalla stampa e dalla tifoseria, per un breve periodo erano anche riusciti a modificare opinioni e pensieri, prima di quel crollo che ha trovato il suo epilogo nella serata del 23 dicembre, post Reggina-Rende, con la tifoseria in forte contestazione e la frattura tra Maurizi e diversi componenti della squadra.

La rivoluzione di gennaio, la lenta e faticosa ripresa, combaciante, però, con il crescente malumore da parte della gente nei confronti soprattutto del tecnico romano, anche per prestazioni poco convincenti della squadra. Insieme a tutto questo un obiettivo che comunque si stava avvicinando, ma sempre accompagnato da una insoddisfazione generale e scarsissima presenza di pubblico al Granillo.

A poche giornate dalla conclusione l’addio anticipato a Basile, dopo i fatti accaduti in occasione del match interno decisivo contro la Casertana e quella salvezza sempre più vicina conquistata poi con due giornate di anticipo.

Obiettivi raggiunti, quindi salvezza ottenuta e impiego di giovani che ha portato denaro nella casse sociali, per la soddisfazione della dirigenza che ha rimarcato il buon lavoro del tecnico, con quest’ultimo che ha raccolto consensi e ricevuto tantissimi complimenti, soprattutto dall’ambiente non reggino.

A pieno titolo nel cuore dei tifosi, invece, mister Maurizi non è riuscito mai ad entrarci, ha spesso diviso le opinioni, ha subìto cori di contestazione nella giornata in cui la Reggina ha conquistato in maniera matematica la permanenza in serie C. Ricordiamo che contrattualmente è legato alla società amaranto ancora per una stagione, ma tutto lascia pensare che le strade si separeranno al termine di questo campionato, salvo clamorosi stravolgimenti.

M.F.