Reggina, Maurizi: “Grazie tifosi, siete i nostri eroi”

Le parole del tecnico amaranto dopo il pareggio ottenuto dalla Reggina sul campo della Sicula Leonzio: “Buona prova dei ragazzi, hanno giocato da vera squadra. L’azione del gol? Un pò da calcio a 5, i concetti sono quelli. In tutto il girone di ritorno abbiamo fatto bene, ce la siamo sempre giocata con tutte, perdendo con le big del campionato in alcuni casi in modo immeritato. Ho un ottimo rapporto con i ragazzi, questa cosa me la porterò dentro. Critiche? Non posso stare simpatico a tutti, anche perchè ho un carattere particolare, dico quello che penso e non scendo a compromessi. Era fondamentale ottenere questa salvezza, è stato un campionato difficile. Non dimentichiamoci che siamo la squadra più giovane in assoluto della C, con un ’98 titolare tra i pali e tanti altri esordienti. Ci tengo a ringraziare i tifosi, sono i nostri eroi, ci hanno sempre sostenuto e seguito dappertutto”.