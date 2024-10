Reggina, Maurizi: ‘Nostro dovere far gioire i tifosi. Cosenza forte come noi’

Appuntamento inedito quello della domenica con il tecnico Maurizi, alla vigilia del derby con il Cosenza, scelto come posticipo della giornata numero ventisei: “Lavoriamo tutta la settimana per cercare di raggiungere un risultato importante la domenica. I ragazzi sono molto propositivi ed anche noi dello staff ci si impegna per il raggiungimento dell’obiettivo, c’è molta decisione e determinazione. Vogliamo andare a Cosenza per fare la nostra migliore partita e portare un risultato positivo a casa.

L’ambiente a Cosenza è carico, ma anche noi siamo una buona squadra, credo ne sia consapevole anche l’avversario. Saremo propositivi come sempre quindi anche in occasione della gara di domani. Sarebbe riduttivo non conoscere le qualità del Cosenza ma anche le nostre, lavoriamo solo per centrare i nostri obiettivi facendolo di partita in partita, non sempre ci si riesce ma l’intento è quello.

Si sta creando un gruppo davvero importante sono fiducioso e sereno. Negli ultimi periodi stiamo ottenendo gli stessi punti dei rossoblu, loro sono una buona squadra, ma lo siamo anche noi ed i nostri ragazzi di questo ne sono consapevoli.

Il Cosenza vuole giocare un tipo di calcio, sono molto forti sulle palle inattive ed in questo campionato il dato è abbastanza incidente. Proviamo a portarli a nostro favore visto che ultimamente pecchiamo un po’ sotto questo aspetto.

Teniamo molto al sentimento della nostra gente, per questo si lavora ogni giorno per regalare continuamente soddisfazioni, è un nostro dovere. Stiamo attraversando un processo di adattamento, così è spiegabile il cambio di gioco rispetto alla prima parte di stagione, ma diventa necessario in questo momento preciso del campionato.

Bezziccheri è reduce da influenza, non ci sarà, problemi per Marino che comunque sarà dei nostri”.