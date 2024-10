Reggina, Maurizi e quella passione per il calcio a 5 sempre viva

È stato per l’ambiente Futura un immenso piacere ospitare sugli spalti del Polivalente di Lazzaro mister MAURIZI. Da sempre appassionato di calcio a 5 non ha esitato , visto che la Reggina sarebbe stata impegnata nel posticipo del lunedì a Cosenza, a godersi la partita di calcio a 5 della Futura.

I rapporti di amicizia che lo legano a Nino Mallamaci e a Mimmo Labate hanno fatto il resto. Un tuffo per lui nel passato quando in questa disciplina, alla guida di squadre come Lazio ,Roma e Nepi, ha conquistato diversi scudetti e Coppe Italia.

Dagli spalti ha seguito la gara con attenzione esprimendo considerazioni da vero intenditore di

questa disciplina . Il ds Gattuso che ha seguito un tempo vicino a lui: “Siamo onorati di averlo avuto a Lazzaro e a nome di tutta la società lo ringraziamo per essere stato sulle nostre tribune a guardare la FUTURA .

Ci auguriamo si creino presto le condizioni per averlo di nuovo con noi. Intanto un grosso in bocca al lupo a lui perché raggiunga con tranquillità gli obiettivi della Reggina del presidente Pratico”.