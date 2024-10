Reggina, Maurizi: ‘Vittoria dai significati umani e professionali’

La seconda vittoria consecutiva della Reggina, restituisce serenità e felicità all’ambiente tutto. Battuta una diretta concorrente e dopo Catanzaro, ancora imbattuta la porta di Cucchietti, per grandi meriti soprattutto dello stesso portiere.

A fine giornata il solito post del tecnico Maurizi sul proprio profilo facebook: “Sono contento per il successo e per la prestazione anche se è difficile commentare questa vittoria perché troppo importante. Ci sono troppi significati umani e professionali in un’unica gara e questo aspetto non è che si manifesta spesso nella vita.

Finalmente abbiamo fatto una buona gara ed abbiamo creato molto, finalmente la nostra gente ha potuto gioire nuovamente in casa conquistando la seconda vittoria consecutiva dopo Catanzaro con una formazione molto giovane che ha saputo prendersi tre punti fondamentali: #forzareggina #unitisivince