Reggina: il messaggio social di Inzaghi tra felicità e rabbia

Ha assistito alla vittoria della sua Reggina dalla tribuna in quanto squalificato. Mister Inzaghi ha sofferto per tutto il corso del match, ma poi ha avuto modo di sfogare tutta la sua gioia al termine del match per un successo sicuramente liberatorio e per i 52 punti conquistati sul campo che oggi, senza penalizzazione, darebbero la possibilità alla squadra amaranto di poter disputare i play off. Si è sempre parlato delle sconfitte, che in realtà sono tante (16), poco invece delle vittorie, anche esse tante, ben 16 insieme al Bari e dietro solo a Frosinone e Genoa.

Messaggio forte e significativo del tecnico sul proprio profilo social: “”Con lavoro, impegno e passione il nostro sogno potrebbe diventare realtà. Ci basta solo un punto. Fin qui siamo stati più forti di tutto e tutti e di questo sono molto orgoglioso“. Il riferimento contro tutto e tutti è certamente per quanto accaduto fuori dal rettangolo di gioco, ma probabilmente anche alle critiche subìte nel periodo in cui la squadra ha perso tantissime partite.