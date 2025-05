Reggina: il messaggio della società il giorno dopo la grande delusione

Il campionato regolare ha premiato il Siracusa che, grazie al punto di vantaggio, ha vinto come la Reggina l’ultima partita della stagione, conquistando la promozione diretta in serie C. Tecnico e squadra, insieme agli encomiabili tifosi ci hanno creduto fino alla fine, ma una serie infinita di vittorie, il grande attaccamento e la straordinaria tenacia nono stato stati elementi sufficienti per riuscire a superare i siciliani in testa alla classifica.

Leggi anche

Adesso ci si aggrappa ai play off prima, sperando di vincerli e successivamente al ripescaggio, pur consapevoli che non è affatto semplice. La società attraverso i profili social ufficiali, ha voluto lanciare un messaggio al popolo amaranto: “Il nostro desiderio era condividere con la nostra gente una grande gioia, ma ieri non è successo. L’obiettivo resta uno solo e proveremo a conquistarlo ancora insieme tramite i playoff“.