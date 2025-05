Reggina, Ballarino: ‘Ci davano per spacciati, ma fino al ventesimo della ripresa eravamo in serie C’

"Mi sono commosso per tutta la gente che ci ha applaudito, per questa curva meravigliosa che ci ha sempre sostenuto"

In sala stampa al termine della partita giocata contro la Sancataldese, vinta ma che purtroppo non ha comunque consentito il raggiungimento dell’obiettivo, si è presentato il patron Ballarino: “Gli obiettivi li guardo sempre uno per volta. Fino al novantesimo ci siamo giocati la vittoria del campionato, finita la partita asciughiamo le lacrime dagli occhi e pensiamo al dopo. Il dopo si chiama play off, questa è la realtà e noi dobbiamo di conquistarli, ricompattandoci insieme a questi ragazzi che hanno dato l’anima, che ci hanno fatto emozionare. Giocheremo certamente per vincerli.

In questo campionato abbiamo avuto dei momenti difficili che sono stando uniti siamo riusciti a superare, vedi per esempio il dopo la sconfitta con il Siracusa dove ormai tutti ci davano per spacciati. E invece fino al ventesimo del secondo tempo eravamo in serie C. Bravo il Siracusa, ha vinto, certo anche oggi c’è stato il solito episodio contestabile, però questo si chiama passato e noi dobbiamo puntare al futuro, quindi i play off.

Mi sono commosso per tutta la gente che ci ha applaudito, ha applaudito la squadra, per questa curva meravigliosa e che anche oggi ci ha sostenuto. Cercheremo di tirare fuori l’ultimo sforzo, per noi e la città di Reggio Calabria”.