Reggina, Barillà: ‘Con i tifosi un affetto fuori dal normale. C’è delusione ma…’

La delusione del capitano Barillà ai microfoni di radio Febea, ma anche la spinta per reagire e ripartire per vincere i play off: “Nessun dubbio sulla Curva Sud, il legame con loro è forte. La delusione c’è perchè sfuma l’obiettivo principale, superiamo questo giorno di amarezza e da martedi pensiamo ai play off dove non è possibile sbagliare. Quello che conta è la classifica, dopo la sconfitta con il Siracusa ci siamo compattati e sapevamo di dover vincere tutte le partite, l’esclusione dell’Akragas ci ha dato la possibilità di accorciare, ma purtroppo non è finita per come volevamo. Grazie ancora i tifosi, un affetto fuori dal normale”.

Ragusa: “C’è chiaramente delusione, ci abbiamo sperato fino all’ultimo. Dopo la sconfitta con il Siracusa ci siamo detti che avremmo dovuto dare il massimo e così è stato, i tifosi lo hanno capito e credo questa sia la più bella soddisfazione. Era una cosa che poteva succedere, lo sapevamo, andiamo avanti. Qualche punto perso all’andata è il rammarico, ma non si può tornare indietro“.