La Reggina si congratula con il Siracusa e Ricci intona cori di sfottò verso Ballarino – VIDEO

Gli aretusei festeggiano la promozione in serie C... con poco stile

Nel pomeriggio di ieri si è chiusa la stagione regolare con un verdetto finale non troppo sorprendente. La Reggina ha continuato a vincere, ma lo ha fatto anche il Siracusa che, forte del punto di vantaggio, ha così conquistato la promozione diretta in serie C.

Leggi anche

Agli amaranto adesso restano i play off con l’obiettivo di vincerli per poi sperare in un complicato ripescaggio. Quasi in contemporanea e qualche ora dopo la fine delle partite, da una parte la Reggina sulla propria pagina social ha fatto i complimenti al Siracusa per la vittoria del campionato: “AS Reggina 1914 si congratula con il Siracusa Calcio 1924 per la promozione in Lega Pro“, dall’altra un video diventato subito virale, con il presidente Ricci che intona cori di sfottò verso il patron amaranto Nino Ballarino. Il dilettantismo è anche questo… E noi quando ne usciamo?