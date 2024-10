30 aprile 2006: Reggina-Messina. Il racconto attraverso post e fotografie

Il 30 aprile del 2006 la Reggina, battendo per 3-0 il Messina, guadagna in maniera matematica la permanenza in serie A e sempre aritmeticamente spinge la compagine giallorossa in serie B. Una giornata che per i tifosi amaranto è stata e rimane storica, ricordata con estrema puntualità da 14 anni, per la forte rivalità sportiva tra le due fazioni.

L’ufficio stampa della Reggina, attraverso una serie di post e di significative fotografie, ha ripercorso quella partita con un match day che ha raccontato i minuti salienti dell’intero match. (Il dettaglio visitando il sito Reggina 1914).

La formazione iniziale, il risultato del primo tempo, poi i gol nel secondo di Cozza, Amoruso e Bianchi. L’esplosione di gioia finale, lo striscione della Curva Sud.