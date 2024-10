Reggina, Michele Napoli: ‘Luca Gallo presidente ambizioso’

"Non credo la serie C possa ripartire. Che emozione il gemellaggio con il Bari"

Dopo Mimmo Toscano, ospite di “Buongiorno Reggina” il suo vice Michele Napoli: “Da quello che si percepisce, pare ci siano tutte le intenzioni per fare ripartire la serie A, sulla B ancora niente di concreto, sulla serie C sappiamo della proposta del Consiglio Direttivo in attesa dei verdetti.

La serie B abbiamo avuto la fortuna di poterla fare a Terni. Un campionato affascinante, con palcoscenici diversi e dove ti confronti con società importanti. Qualora non si dovesse riprendere, spero vengano premiate le squadre che attualmente si trovano in vetta alla classifica.

Sappiamo di avere un presidente molto ambizioso e mai ha nascosto questa ambizione. Vuole portare la Reggina il più in alto possibile e se dovesse essere serie B, si vuole continuare a dare soddisfazioni alla città di Reggio Calabria.

Società, tecnici, calciatori, tifosi e stampa, tutti elementi che hanno remato dalla stessa parte ed è anche per questo che si sono raggiunti numeri incredibili.

Nella giornata in cui abbiamo affrontato il Bari è stato bellissimo il gemellaggio tra le due tifoserie che hanno dimostrato di poter stare tranquillamente in categorie superiori.

Credo che la serie C non possa ripartire, ma questo è un mio pensiero personale per i motivi che abbiamo più volte raccontato. Sono state più volte manifestate le difficoltà del sistema che si accentuerebbero con protocolli sanitari che per tantissimi non sarebbero applicabili.