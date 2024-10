Sky, Marchetti: ‘Reggina sarebbe trascinante anche in serie B’

Tra gli ospiti di “Buongiorno Reggina”, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti: “Se viene confermata la data di sblocco dell’Italia, ci si potrebbe allenare già dal 4 maggio, ma in questo momento non possiamo saperlo, anche perchè lo sviluppo del virus è diverso nelle varie Regioni. E poi le società vorrebbero sapere quando si comincia a giocare, perchè lo spostamento di uomini e mezzi è notevole, oltre ai vari interrogativi che le stesse stanno ponendo agli organi competenti.

Tra le ipotesi c’è anche quella di sfruttare dei centri sportivi all’avanguardia come quelli di Reggio Calabria o Catania, anche se al momento il tutto non è ancora preso in considerazione.

La Reggina in serie B sarebbe un elemento trascinante come lo è adesso in C. Hanno fatto un grande campionato, Toscano e Napoli hanno creato una identità assoluta tra la squadra ed il pubblico, elementi decisivi per riuscire a vincere i campionati. Vincere non è scontato, tantomeno banale o facile. La scelta degli uomini prima che dei calciatori, la gestione, le capacità tecniche e tattiche. Vedere anche dall’esterno questa unità di intenti e questo entusiasmo emoziona molto.