Calcio serie C: la quarta promossa? La proposta di mister Apolloni

Fioccano idee e proposte riguardo la possibilità di dare un finale a questa stagione e soprattutto con l’intento di non dare seguito a ricorsi estivi. Arriva così anche il suggerimento dell’ex allenatore di Reggiana e Modena Luigi Apolloni per consegnare la quarta promozione alla serie B a tuttoC.: “Secondo me Monza, Vicenza e Reggina sono le squadre che hanno dato più continuità di risultati e proprio per questo penso sia la cosa migliore che siano loro le tre promosse. Io concorde col sorteggio? E’ difficile essere d’accordo.

Leggi anche

Il sorteggio non dà merito a quelli che sono i valori del campo e della squadra. Penso che se ci sarà l’opportunità di mettere in sicurezza i giocatori, almeno le seconde classificate potrebbero fare un mini-torneo per decidere chi andrà in B“.