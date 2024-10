Reggina: un altro ex Milan e Roma come obiettivo per il centrocampo

Non si ferma Taibi. Confronti e contatti quotidiani con tantissimi procuratori e calciatori. Una Reggina sempre più scatenata sul mercato alla ricerca di quegli elementi funzionali al progetto per la costruzione di una squadra che possa essere competitiva nel prossimo campionato di serie B. Stando ai colleghi di tuttoc.com, gli amaranto avrebbero messo nel mirino Urby Emanuelson, centrocampista olandese, classe ’86, con un passato in Italia tra le fila di Atalanta, Verona, Roma e Milan. Nell’ultima stagione ha militato nell’Utrecht.