Reggina, Mimmo Praticò molto duro nei confronti dei calciatori

Amarezza e delusione a fine partita tra i tifosi per un pareggio che frena il percorso della Reggina nella rincorsa al primo posto della classifica. Amaranto piacevoli solo per i primi venticinque minuti, poi inspiegabilmente usciti di scena, salvo tentare nel finale un forcing improduttivo. Non le manda a dire l’ex presidente della squadra amaranto Mimmo Praticò, intercettato dai nostri microfoni al termine dell’incontro: “Male, male, male perchè questa squadra è composta da calciatori che devono, visto quello che prendono, giocare per come hanno fatto il primo quarto d’ora, per tutti i novanta minuti. Sennò ci stanno solo illudendo… E metto i puntini sospensivi per non dire altro”.

