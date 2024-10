Reggina già in campo. E domani parla mister Toscano

Con la rabbia in corpo per la beffa di Chiavari, gli amaranto preparano il derby

La squadra si è ritrovata questa mattina sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata. Esercizi di scarico per chi ha preso parte alla gara di Chiavari, allenamento neuromuscolare e con la palla il resto del gruppo.

Al termine della seduta di allenamento prevista per la giornata di domani, alle ore 12, si terrà in remoto, attraverso una piattaforma online, la conferenza stampa pre-gara del tecnico Domenico Toscano. Per partecipare alla conferenza sarà rilasciato un link agli organi di informazione.