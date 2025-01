Reggina: mister Trocini sul calciomercato, poi Bonacchi, Ba e Rosseti

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro tra la Reggina e la Nuova Igea si è parlato anche di calciomercato. Mister Trocini: “Volti nuovi? Sono abituato a guardare all’oggi, perchè senza di questo non si riesce a programmare. Quindi solo Nuova Igea e se non vinciamo la partita di domani è tutto inutile, fermo restando che ho giocatori forti”.

Leggi anche

Bonacchi e Ba

“Bonacchi e Ba sono certamente giocatori di categoria. Quando sono arrivato mi sono ritrovato ad allenare otto centrocampisti per tre posti e questo mi ha portato a fare delle scelte. In merito alla cessioni, ho chiesto alla società un difensore di maggiore struttura e mancino, poi c’è stata l’insoddisfazione dei calciatori ed elementi che rimangono controvoglia non li vogliamo. Poi dove vanno a giocare non è un problema mio”.

L’attaccante Rosseti

“Rosseti? Bisogna fare delle scelte, non porto due centravanti in panchina perchè signifca lasciare un esterno offensivo fuori. In altre categorie si possono portare più giocatori, qui no”.