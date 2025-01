Reggina, Trocini: ‘Tutti presenti tranne Cham, per motivi disciplinari’

Torna il campionato dopo la pausa natalizia e la Reggina riparte dalla sfida interna contro la Nuova Igea. Il match è il primo del girone di ritorno e viene presentato da mister Trocini: “Volti nuovi? Sono abituato a guardare all’oggi, perchè senza di questo non si riesce a programmare. Quindi solo Nuova Igea e se non vinciamo la partita di domani è tutto inutile, fermo restando che ho giocatori forti.

I calciatori sono tutti a disposizione, hanno recuperato Ingegneri e Renelus, solo Cham rimarrà fuori per una scelta disciplinare, un ritardo rispetto alla seduta di allenamento. Metterò tutto me stesso per il raggiungimento dell’obiettivo e mi aspetto che lo facciano tutti.

In questi giorni abbiamo lavorato bene, anche su quei principi per i quali non c’è stato tempo nelle settimane precedenti. Per esempio si è spinto molto per evitare di lasciare da solo l’attaccante. Lazar si allena con la squadra, ha recuperato, ma per domani non ci sarà.

I centrocampisti

“Urso è una mezzala di qualità, che ha un ottimo piede ma che soffre un pochino la fase di non possesso. Urso, Barillà e Dall’Oglio sono bravissimi con la palla tra i piedi, meno a rincorrere e quindi in campo di questi ne basta solo uno. Oggi conosciamo il peso dei punti, per questo abbiamo deciso di andare in ritiro anche quando giochiamo in casa”.

Ndoye e Cham

“Ndoye sta crescendo e anche velocemente, recepisce in maniera rapida, è sveglio. In quella zona di campo siamo coperti. Cham e Ndoye comunque sono diversi pur sembrando simili. Le due punte? Dipende da come vuoi disporre la squadra, a me piacciono entrambe di movimento ma strutturate. Qui magari lo possiamo fare a partita in corso.

La Nuova Igea e Rosseti

“L’Igea Virtus è una squadra di categoria, che ha ambizioni, ha cambiato il tecnico e quindi mi aspetto una reazione. Conosce bene il girone e sono sicuro che ci dirà del filo da torcere. Rosseti? Bisogna fare delle scelte, non porto due centravanti in panchina perchè signifca lasciare un esterno offensivo fuori. In altre categorie si possono portare più giocatori, qui no”.