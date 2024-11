Reggina, Inzaghi: ‘Bravi a vincere la paura e la sfortuna. Menez capitano vero’

La Reggina batte il Modena e scaccia la crisi di risultati. Reduci da 4 sconfitte di fila, gli amaranto piegano 2-1 il Modena grazie alle reti di Pierozzi e Strelec, intervallate dal pareggio di Tremolada. Inzaghi torna a sorridere, Reggina che sale a 42 punti e si piazza solitaria al quarto posto in classifica.

Le parole di mister Inzaghi al termine della gara vinta 2-1 contro il Modena.

“Ci poteva essere un po’ di paura inconscia dopo le ultime 4 sconfitte, oggi è arrivata una vittoria molto importante e ci permette di avere 6 punti di vantaggio sulla zona play-off. Grazie anche ai tifosi che ci hanno supportato, la squadra ha salutato tutto lo stadio come è giusto che fosse. Il pareggio del Modena mi ha un pò spaventato, per l’ennesima volta abbiamo subito gol al primo tiro in porta. La sfortuna bisogna incanalarla dalla propria parte e oggi ci siamo riusciti.

Menez spostato sulla sinistra? A inizio stagione non abbiamo mai avuto Santander, la mia idea iniziale la scorsa estate era già quella di schierarlo sulla sinistra. Mi è piaciuto oggi vederlo rincorrere gli avversari, da capitano vero. Strelec è un ragazzo giovane, Gori oggi è entrato bene, ci sarà spazio per tutti.

Giocare di nuovo martedi ci farà bene, cambierò 4-5 giocatori dando spazio a chi ha giocato meno sino a oggi. Ho un gruppo forte, non si possono cambiare tutti ma qualcuno tirerà il fiato. Dobbiamo continuare a giocare bene, era il primo obiettivo affidatomi dalla società quando sono arrivato. Bisogna essere più concreti negli ultimi sedici metri”.