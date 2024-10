Verso Reggina-Modena: canarini con acciaccati, infortunati ed uno squalificato

La partita con il Genoa ha lasciato qualche strascico in casa Modena. Una prestazione di livello quella condotta dai ragazzi di mister Tesser che hanno sognato la vittoria quasi fino alla fine. La doppia ammonizione subìta da Oukhadda ha condizionato la parte finale dell’incontro, poi ne è venuto fuori un pareggio con un Modena apparso veramente in forma e tanti calciatori che hanno speso moltissimo. Alla ripresa degli allenamenti in preparazione alla sfida contro la Reggina, si segnalano gli acciaccati Strizzolo e Giovannini, ma recuperabili, poi da valutare le condizioni del difensore Cittadini uscito anzitempo dal rettangolo di gioco per un problema muscolare e come detto la squalifica certa per Oukhadda. Fuori Diaw, infortunatosi dopo la sfida con il Brescia. La Reggina in grande sofferenza in questo girone di ritorno, patisce molto le situazioni su palla inattiva e si troverà di fronte la squadra che ha segnato di più proprio su calcio piazzato. Ben 17 reti, con otto assist partiti dal piede magico di Tremolada.

