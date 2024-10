Reggina, è il momento: batti il Francavilla e ‘festeggia’ la salvezza

L’ultimo passo. Dopo il tris di vittorie interrotto dal prevedibile ko di Foggia, la Reggina vuole chiudere in fretta la pratica salvezza. Ultime curve del campionato di Lega Pro, è il momento decisivo per decidere sorti e destino. Gli amaranto ospitano al Granillo la Virtus Francavilla, formazione in crisi di risultati ma oramai certa di una poltrona in zona play-off. Le motivazioni pendono certamente a favore della Reggina, si tratta però di un’arma a doppio taglio.

“Non guardo i risultati altrui, tutto dipende da noi e da quello che riusciamo a fare. Non c’è mai da stare sicuri, eravamo a quattro punti adesso il vantaggio è solo di uno, quindi pensiamo a vincere almeno due gare per arrivare alla salvezza”, ha chiarito Zeman in conferenza stampa.

REBUS SALVEZZA – Complicato, quasi impossibile, sbilanciarsi sulla quota salvezza. Numerosi ancora gli scontri diretti, in arrivo inoltre qualche penalizzazione, che dovrebbe coinvolgere ad esempio il Messina, con 39 punti attualmente una lunghezza davanti alla Reggina. Con un successo contro il Francavilla però, questo è certo, gli amaranto potranno festeggiare la virtuale permanenza in Lega Pro, senza passare dai play-out.

TORNANO I ‘TITOLARISSIMI’ – Dopo aver visto una Reggina alle prese con diverse assenze sul campo del Foggia capolista, Zeman può contare sul rientro di Porcino e De Francesco, tasselli fondamentali. Qualche dubbio sull’impiego di capitan Coralli, l’esperto attaccante ha recuperato dal problema muscolare accusato contro il Catanzaro e salvo sorprese affiancherà Bianchimano. Non al meglio Bangu, Knudsen pronto a completare la mediana assieme a Botta e De Francesco.



PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-5-2)– Sala; Gianola, De Vito, Kosnic; Cane, Bangu (Knudsen), Botta, De Francesco, Porcino; Coralli (Leonetti), Bianchimano. All. Zeman