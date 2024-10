Reggina, è il momento di rialzarsi. Maurizi recupera pezzi pregiati

di Pasquale Romano – Settimana nera. Dopo l’ottimo avvio di campionato, la Reggina ha subito un’evidente flessione. Solo un punto raccolto nelle ultime tre giornate (ravvicinate causa turno infrasettimanale) per gli amaranto, reduci dai ko con Cosenza e Trapani.

E’ il momento di rialzarsi, contro la Fidelis Andria serve il riscatto. Il biglietto da visita nei confronti dell’avversario di mister Maurizi non è dei più gentili…: “L’Andria non è una squadra che propone molto gioco. Si chiudono molto, hanno tanta grinta e pensano a ripartire. E’ una formazione di categoria, con una difesa solida ed un portiere esperto”, le parole del tecnico amaranto nei confronti della Fidelis Andria, con 6 punti quint’ultima in classifica.

Reggina in crisi? Domani la risposta, Maurizi però si dice fiducioso: “Ci possono essere delle insidie dovuti a fattori psicologici, tecnici, tattici. Abbiamo un’identità chiara e mi auguro che domani quest’identità entrasse in campo. Dobbiamo giocare a calcio, fare il nostro gioco e tenere la testa libera da pensieri. Nelle ultime due partite siamo stati messi in difficoltà da avversari che hanno valori”.

Buone notizie dall’infermeria. Il tecnico amaranto recupera pezzi pregiati come Bianchimano, Sciamanna e Tulissi, quest’ultimo presente tra i convocati di Trapani ma ancora non al meglio. Si tratta di elementi fondamentali, non a caso tutti giocatori offensivi, reparto che nelle ultime uscite ha evidenziato i problemi principali.

“Ci mancheranno Di Livio e Garufi. Prima di fare le scelte dovremo valutare la condizione generale di Bianchimano, Tulissi e Sciamanna. Bisogna capire chi ha il ritmo di gara”, ha chiarito il tecnico amaranto. Le mutazioni tattiche contro Cosenza e Trapani non hanno dato gli effetti sperati, salvo sorprese domani Maurizi tornerà al 4-3-1-2. In attacco i dubbi principali, Sciamanna causa migliore tenuta fisica sembra favorito nei confronti di Bianchimano e Tulissi, appena rientrati dopo un lungo stop.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-1-2) – Cucchietti; Laezza, Gatti, Di Filippo, Solerio; Fortunato (Marino), Mezavila, Porcino; De Francesco; Sciamanna, Bianchimano (Tulissi). All. Maurizi

Indisponibili: Garufi, Di Livio