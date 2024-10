Reggina-Monopoli: cambio di programma, vendita libera biglietti da oggi

L'invasione ai punti prevendita ha imposto l'anticipazione per i non abbonati

“Diversamente da quanto comunicato in precedenza, considerato l’ingente numero di richieste di tagliandi pervenuto e per una questione di ordine pubblico, la Reggina ha disposto l’apertura della prevendita anche ai NON titolari di abbonamento per il primo turno play-off di domenica 12 maggio, nei posti non soggetti a prelazione (fino a ore 13 di venerdì). Chiunque potrà dunque acquistare un biglietto per la gara con il Monopoli”.