Reggina: non solo il Monopoli per Lorenzo Paolucci

Giocatore di qualità, ha diverse richieste in serie C

Siamo alla terza fase del calciomercato Reggina. E’ il momento di concentrare tutte le attenzioni sulle operazioni in uscita ed è assai probabile che diverse di queste possano avvenire entro la fine della settimana.

Già detto di Zibert e Baclet, sono almeno altri otto i giocatori che dovranno salutare, due dei quali, come ha ribadito ancora una volta il ds Taibi, stanno mostrando ancora qualche resistenza che si spera di superare. Intanto aumentano le pretendenti per un giocatore sul quale la Reggina aveva puntato moltissimo avendo sottoscritto un contratto triennale, ma che nell’arco della scorsa stagione, per merito anche dei suoi compagni, ha trovato poco spazio.

Parliamo di Lorenzo Paolucci, centrocampista duttile, attenzionato dalla squadra che lo ha messo in maggiore evidenza, il Monopoli e da qualche giorno seguito anche dal Carpi. Potrebbe essere il terzo nella lista dei partenti.