Reggina, a Monopoli senza paura. Maurizi: “Se serve, picchieremo anche noi”

di Pasquale Romano – Trasferta ostica per la Reggina, impegnata nella decima giornata sul campo del Monopoli. Dopo aver superato 2-0 la Fidelis Andria al Granillo, gli amaranto fanno visita alla terza forza del girone C, probabilmente la sorpresa del campionato sinora.

Monopoli sulle ali dell’entusiasmo e reduce dal tris inflitto a domicilio contro la Casertana, Maurizi però si dice fiducioso: “Il nostro obiettivo è essere sempre propositivi, possiamo fare bene anche a Monopoli. I pugliesi fanno dell’aggressività e della compattezza la loro forza, hanno calciatori di categoria e sono una squadra unita. Giocheremo sempre con due punte, solo a Trapani lo abbiamo evitato perchè non avevamo attaccanti a sufficienza”.

In queste primo scorcio di campionato, evidentemente il trattamento ‘gentile’ riservato ad alcuni giocatori amaranto, in particolare capitan De Francesco. Maurizi invita i suoi a non tirare indietro la gamba, e rendere pan per focaccia agli avversari: “Soprattutto le squadre più esperte non si fanno problemi ad entrare duramente o a fermare le nostre ripartenze. Si vede che il metodo arbitrale lo consente e noi dovremo adeguarci, evitando di essere molli”.

Assenti gli infortunati Garufi e Sciamanna, il tecnico amaranto per l’ultima volta dovrà rinunciare allo squalificato Di Livio, pedina preziosa oramai pronta a scendere in campo dopo la squalifica per doping. Fiducia al solito 4-3-1-2, un dubbio per reparto. In difesa Gatti spera di ritrovare la maglia da titolare, il ballottaggio con Pasqualoni coinvolge anche Laezza, in ‘bilico’ tra la posizione di terzino destro (con Gatti titolare) e centrale (se la scelta ricadrà su Pasqualoni).

A centrocampo Marino e Fortunato si giocano la maglia al fianco dei confermati Mezavila e Porcino, De Francesco assisterà la coppia offensiva Bianchimano-Tulissi, con Sparacello che insidia il giovane scuola Atalanta, da poco rientrato dopo lo stop per infortunio. Reggina che magari non ambirà a fare la ‘storia’ su un campo difficile, ma proverà con una prestazione positiva a chiudere nel migliore dei modi una settimana di polemiche gratuite e strumentali.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-1-2) – Cucchietti; Laezza, Gatti (Pasqualoni), Di Filippo, Solerio; Marino (Fortunato), Mezavila, Porcino; De Francesco; Bianchimano, Tulissi (Sparacello). All. Maurizi