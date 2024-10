Reggina-Monopoli: si viaggia verso un record per l’intera Serie C. I numeri del possibile incasso

Reggina-Monopoli rischia di divenire qualcosa di più che un semplice playoff di Serie C. I costanti aggiornamenti sul numero di tagliandi staccati non accennano a placare l’idea che, domenica sera, al Granillo, si possa toccare la quota di 20mila spettatori. Una cifra che infrangerebbe qualsivoglia record per la categoria. Almeno per quanto riguarda i tempi recenti.

In un colpo solo, infatti, si supererebbero – tanto per fare un esempio – i 18264* di Lecce-Paganese (stagione scorsa), o 19mila* di Catania-Siena (semifinale playoff di 11 mesi fa) per non parlare dei 16mila* di Foggia-Melfi, nell’epilogo della regular season di due anni or sono, o i 17mila* di Cosenza-Sudtirol.

A lungo, poi, si è discusso dell’incasso che potrebbe scaturire dal sempre più probabile sold-out. Facendo un rapido calcolo, considerando anche le differenze di prezzo fra i vari settori, Reggina-Monopoli rischia di creare un ricavo di quasi 280mila euro: di base, dunque, i due club ne riceveranno 110mila a testa (ovvero il 40% della somma totale). Con la compagine eliminata che verrà compensata con ulteriori 60mila.

*dati stadiapostcards.com

