Reggina-Monza: la probabile formazione amaranto. Dubbi in tutti i reparti

E’ arrivato il giorno tanto atteso. Alle 14 la Reggina scenderà in campo per affrontare quella che viene ritenuta per organico la squadra in assoluto più forte del campionato. Ma gli amaranto, dopo il solo punto conquistato nelle ultime due gare, hanno assoluta necessità di muovere ancora la classifica, per tirarsi fuori al più presto dalla bassa classifica. Mister Baroni ha recuperato praticamente tutti e ci sono ballottaggi in ogni reparto. In difesa tra Cionek e Loiacono, sulle corsie esterne tra Edera e Micovschi, in attacco Montanto oppure Okwonkwo:

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Nicolas, Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Rivas, Folorunsho, Micovschi; Okwonkwo. All. Baroni