Il Monza, prossimo avversario della Reggina, fuori dalla Coppa Italia

La Reggina ha iniziato la settimana di preparazione che porterà alla sfida di sabato pomeriggio contro la corazzata Monza, compagine costruita per vincere il campionato di serie B.

Brianzoli impegnati nel pomeriggio nel quarto turno di Coppa Italia contro un’altra formazione partecipante al campionato cadetto ed in grande spolvero come la Spal. La squadra di Brocchi, ancora assente in quanto convalescente, è scesa in campo con tanti giocatori che fino ad oggi hanno trovato poco spazio in campionato.

Primo tempo equilibrato e terminato con il punteggio di 0-0: La partita si sblocca nella seconda parte con i gol di Paloschi su calcio di rigore e Brignola. La Spal, alla sesta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa, va avanti nella competizione ed affronterà il Sassuolo, per il Monza adesso tutta l’attenzione alla sfida di sabato contro la Reggina.