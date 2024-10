Reggina: la nota del club su un post “La politica Reggina”

“In merito al post apparso sulla pagina Facebook “La politica Reggina” in data 29 settembre 2020, all’interno del quale viene espressamente associato il logo del club Reggina 1914 ad una fazione politica, il Presidente Luca Gallo e la Reggina prendono le distanze dal contenuto in oggetto, diffidando gli autori del gesto e valutando la possibilità di adire per vie legali”.

Questo il contenuto del post:

“Orgogliosi che la società stia propendendo a favore di Minicuci.

Anche loro (non tutti di Reggio) hanno capito la competenza del Dott. Minicuci ed il valore umano.

Non possono schierarsi pubblicamente, ma hanno avuto modo di lavorare con l’attuale amministrazione ed hanno deciso MINICUCI.

Grazie Pres, Grazie Lotito, grazie Antonio Tajani.

Avremo una amministrazione di serie A guidata da Minicuci ed avremo una Reggina di serie A guidata da Gallo. Guarda caso nessuno dei due di Reggio, ma con una amore più passionale di alcuni reggini reggini”.

Forza Reggina