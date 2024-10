Ex Reggina Novellino presenta il match tra gli amaranto ed il Benevento

"Dopo la sosta, il campionato del Benevento sarà completamente diverso. La classifica non è questa"

Intervistato dai colleghi tuttobenevento.it, l’ex allenatore di tante squadre compresa la Reggina, Walter Novellino dice la sua sulle due compagni che si affronteranno al Granillo alla ripresa del campionato: “Non mi aspettavo tutte queste difficoltà. Il Benevento ha una rosa con nomi importanti. Da fuori è difficile capire quali siano stati i problemi che abbiano potuto creare certe difficoltà. La società ha un grande presidente. Ho visto la partita contro la Spal e la squadra mi ha fatto una bella impressione anche dal punto di vista caratteriale. Fabio ha tanto carattere e lo saprà trasmettere anche ai suoi ragazzi. La serie B è lunga. Sono convinto che dopo la sosta vedremo il vero Benevento. Le tante assenze hanno penalizzato non poco l’andamento della stagione. Il Benevento disputerà tranquillamente i play off”.

La Reggina

“Alla ripresa del campionato ci sarà la Reggina dell’ ex Pippo Inzaghi. Mi aspetto una grande gara. Ci sono giocatori forti in entrambe le squadre. La Reggina sta mostrando il suo valore ma, ribadisco, dopo la sosta, il campionato del Benevento sarà completamente diverso. La classifica non è questa. I valori sono altri. La vera Strega la vedranno dopo la sosta”.