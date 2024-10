Reggina: tra numeri e record c’è un altro primato

Si è già scritto dei vari record e numeri impressionanti che stanno caratterizzando questo girone di andata per la Reggina. Partendo dalle vittorie che sono 10 e 4 i pareggi, quindi imbattibilità nelle 14 giornate che si sono giocate, come Juventus, Liverpool e Ajax in Europa.

7 vittorie su 7 al Granillo, sono 6 quelle consecutive di cui 3 in casa e 3 fuori. Miglior attacco del campionato con 29 realizzazioni, migliore difesa con 8 gol al passivo. Corazza in testa alla classifica dei cannonieri con 12 centri. C’è un altro primato che in pochi hanno messo in risalto dopo la giornata numero quattordici della serie C e parliamo dei tre gironi. Per punti conquistati la Reggina è quella che ne ha fatti di più (34) rispetto a Monza (33) nel girone A e Vicenza (30) nel girone B.

Leggi anche