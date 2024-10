Reggina, nuova pretendente per Bianchimano e il dubbio sulla sua permanenza

Mercato vivo per la Reggina, tantissimi confronti avviati per operazioni in entrata ed uscita e sottotraccia quella trattativa, la più importante, che gli uomini della società amaranto stanno portando avanti silenziosamente, vista la delicatezza e appunto l’importanza.

Secondo l’autorevole fonte di calciomercato alfredopedulla.com, per Andrea Bianchimano si sarebbe fatto prepotentemente avanti il Perugia. Nonostante, infatti, le varie attenzioni anche di società della massima serie, pare che l’offerta dei biancorossi possa risultare la più interessante.

Rimane sempre il dubbio legato alla possibilità che il calciatore rimanga in maglia amaranto fino al termine di questa stagione, oggi fatto per nulla scontato. Decisiva la prossima settimana, intanto dall’attaccante mister Maurizi si aspetta i gol che possano consentire il ritorno alla vittoria al Granillo contro la Paganese.