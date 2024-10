Reggina, i nuovi si presentano: “Lotteremo per i play-off”

Presentazione ufficiale per gli ultimi arrivati in casa amaranto. Il mercato della Reggina si è chiuso con tre acquisti, uno per reparto. Il difensore Matteo Solini, classe ’93, ex Siena e Arezzo, il giovane attaccante scuola Ascoli Edoardo Tassi, e il centrocampista sloveno Urban Zibert (nella foto), cavallo di ritorno al S.Agata.

Queste le loro prime impressioni.

Matteo Solini: “Prima esperienza al Sud, scoprirò il girone C ma sono sicuro che mi troverò benissimo. Impatto con Reggio Calabria? Ottimo, una città di mare, sono contento di trovarmi qua. Ho trovato un buon gruppo, conosco bene Maritato ed Emmausso per averci giocato insieme in passato. Ho accettato nel giro di 24 ore, non si può dire di no ad una società come la Reggina”.

Urban Zibert: “Il doppio spareggio con il Messina è uno dei ricordi più belli della mia vita. Il gruppo è molto giovane, a differenza della mia prima esperienza con la maglia della Reggina. Posso dare un pò della mia esperienza, conosco l’ambiente e so che con i risultati i tifosi presenzieranno al Granillo. Io devo solo ringraziare questa piazza, anche se è stato difficile raggiungere la salvezza. Adesso ho due settimane per inserirmi al meglio nel gruppo, conosco bene Salandria, Navas, Viola e Sandomenico. Mister Cevoli l’ho seguito per l’ottimo lavoro svolto al Renate”.

Edoardo Tassi: “Sono arrivato con tanto entusiasmo e voglia di far bene. A livello fisico sto bene e sono pronto a scendere in campo, ho fatto tutto il ritiro con l’Ascoli. Mie caratteristiche? Sono un attaccante dinamico, mi piace svariare su tutto il fronte offensivo. Speriamo che i tifosi ci daranno una mano, vogliamo raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società ovvero i play-off. Concorrenza non mi spaventa, è un bene. Vuol dire che ci sono tanti compagni di squadra forti, tutti insieme dovremo lottare fino alla fine del campionato. Mattia Destro è mio cugino, mi ha parlato di una grande piazza e non ho avuto dubbi ad accettare la corte della Reggina”.