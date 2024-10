Reggina, occhi su un centrocampista di Serie A

Il Direttore Sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è al lavoro per consegnare a Mimmo Toscano una squadra che punterà a disputare un campionato di vertice in Serie B.

Dopo aver ufficializzato Jeremy Menéz e praticamente chiuso per Lorenzo Crisetig, l’ex portiere sta sondando il terreno che porta a Bryan Dabo, centrocampista attualmente in forza alla Spal. Il calciatore è in prestito dalla Fiorentina.

Il 28enne francese rappresenterebbe un importante pedina per lo scacchiere del tecnico reggino, in quanto è dotato di buona tecnica ed elevata fisicità, che risulterebbe molto utile nelle due fasi di gioco.

Nella sua carriera ha vestito, tra le altre, anche la maglia del Montpellier. Fino ad oggi, nel corso di questa stagione, ha collezionato undici presenze condite da tre assist.