Reggina: l’organico a disposizione di Trocini. Dieci Under e diciotto Over

Sono stati tre i movimenti ultimi in casa Reggina, con due risoluzioni che hanno riguardato Mariano e Rajkovic e un ingresso, il giovane Aluisi.

Sono così 28 in totale i calciatori a disposizione di mister Trocini con 10 Under e 18 Over. Il dettagli dell’organico in ordine alfabetico:

L’organico della Reggina:

Adejo, Aluisi (2006), Ba, Barillà, Barranco, Bonacchi, Cham (2005), Curiale, Dall’Oglio, Forciniti (2006), Girasole, Giuliodori (2004), Ingegneri, Katsaros (2006), Laaribi, Lazar (2004), Malara (2005), Martinez, Ndoye (2006), Perri (2005), Porcino, Provazza, Ragusa, Renelus, Rosseti, Salandria, Urso, Vesprini (2006).