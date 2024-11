Coppa Italia, Gelbison-Reggina: la probabile formazione amaranto. Rivoluzione

La Reggina gioca questo pomeriggio sul campo della Gelbison la gara dei sedicesimi di Coppa Italia. Un impegno da onorare ma alquanto scomodo per almeno due motivi. Il primo legato alla lunga lista di infortunati, il secondo per una settimana di allenamenti che si interrompe, visto che per mister Trocini quella scorsa è stata cortissima essendo arrivato il giovedi. Ma, come detto, è un appuntamento da onorare e per farlo il tecnico manderà in campo quei calciatori meno impiegati, ma comunque un undici in grado certamente di poter competere.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Katsaros; Aluisi, Bonacchi, Ingegneri, Malara R.; Giuliodori, Forciniti, Ndoye; Provazza, Renelus, Curiale. All. Trocini