Coppa Italia, Gelbison-Reggina: dove e come vedere la partita in tv

Il match, valido come sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 20 alle ore 14.30 sarà dunque visibile su RTV canale 77 e 677 del digitale terrestre, in streaming, sulla nostra App, On Demand e Facebook.

“ReggioTv ha scelto di sostenere le più importanti realtà dello sport reggino, sforzi che ci gratificano semplicemente guardando il numero straordinario di visualizzazioni che già dallo scorso anno ci hanno fatto capire il valore e l’importanza dello sport nella nostra città.

Lo sport reggino è su ReggioTv! Con VOI, OVUNQUE, SEMPRE“.